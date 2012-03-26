Норма осадков в марте в столице перевыполнена

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области в понедельник сообщили, что в мегаполисе в марте перевыполнена норма осадков. За весь прошедший период в городе выпало 46 мм осадков в виде дождя и дождя со снегом.

По данным синоптиков, это на 36% перекрывает норму для марта, которая составляет в это время 34 мм.

Как пояснили в Гидрометеобюро, для расчетов берутся данные, полученные ежесуточно на базовой столичной метеостанции, расположенной на территории ВВЦ. Эти данные показали, что первая треть марта выдалась малоснежной - в городе за 11 дней выпало всего 6 мм снега. Однако с 12 по 26 марта норма осадков в городе составила 45,6 мм. А самыми богатыми на осадки оказались сутки с 20 по 21 марта - в это время в городе выпало 13 мм снега.