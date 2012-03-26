С улиц Москвы за минувшие сутки вывезли около 200 тысяч куб. м снега

В Москве за прошедшие сутки вывезли около 200 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"За прошедшие сутки с улиц вывезено около 200 тыс. куб. м снега, а за весь зимний сезон - около 23 млн куб. м снега", - сказал Пергаменщик. По его словам, для уборки снега в столице было задействовано около 10 тысяч единиц техники, передает РБК. В результате последнего снегопада в Москве выпало около 5 см осадков, отметил заместитель мэра города.