Погода в Москве сохраняет прохладный характер

В понедельник в Москве и области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, на дорогах сохраняется гололедица, в течение дня в столице около ноля градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов.





Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 27 марта в Москве и области снова местами пройдет небольшой снег, ночью холодно - до 13 градусов мороза, днем — от ноля до минус 5 градусов.