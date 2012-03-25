Сильный снегопад не повлиял на работу московских аэропортов

В Москве сильный снегопад не повлиял на работу аэропортов. По состоянию на 15:00 мск аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме. Воздушные суда на запасные аэродромы не уходили.

Как отмечает Федеральное агентство воздушного транспорта, взлетно-посадочные полосы обрабатываются антигололедными реагентами. Помимо этого, проводится расчистка с помощью снегоуборочной техники, передает РБК. Ранее АН сообщали о том, что в Москве было объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре и метели.