В Москве объявлено штормовое предупреждение до конца воскресенья

Штормовое предупреждение о сильном ветре и метели, которые ожидаются в столичном регионе до конца воскресенья объявили синоптики московского Гидрометеобюро. Мороз около 2-3 градусов. На дорогах гололедица.

"С 13:30 до 22:00 в Москве ожидаются снег, сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше и местами метель", - сообщили специалисты.

По их данным, в настоящее время температура воздуха в городе составляет порядка двух-трех градусов ниже нуля, а снегопад отмечается почти во всех районах города. Ветер дует восточный и юго-восточный со скоростью до семи метров в секунду, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно информации профильных интернет-систем, занимающихся мониторингов дорожного трафика, затруднения в движении оцениваются в три балла из десяти возможных. Самая большая пробка растянулась по внутренней стороне МКАД почти на семь километров от Рязанского проспекта до Котельников.