В столичном регионе на дорогах гололедица, снегопад, местами - метель

В столичном регионе в воскресенье вновь будет облачно, пройдет снег, по области местами закружит метель. В Москве и городах Подмосковья в течения дня температура будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер — юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. На дорогах — гололедица.

В ночь на понедельник, 26 марта, в московском регионе снегопад немного стихнет, местами подморозит до минус восьми градусов, передает ИТАР-ТАСС с ссылкой на Росгидромет. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах — снова гололедица.

В Москве и Подмосковье ожидается около нуля, ветер — восточный и северо-восточный скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.