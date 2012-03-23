Всемирная метеорологическая организация: Земля превращается в Пекло

Воздух в различных частях Земли в 2011 году прогревался до рекордных за последние 11 лет значений, сообщила в четверг Всемирная метеорологическая организация. Кроме того, в минувшем году он прогрелся на 0,40 градусов Цельсия выше, чем в среднем за 1961-1990 годы.



"Мир нагревается из-за человеческой деятельности, и это ведет к быстрому и потенциально необратимому воздействию на Землю, атмосферу и океаны", - сообщил генеральный секретарь ВМО Мишель Жарро, передает Би-Би-Си.