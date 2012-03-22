Мартовский снегопад начнется в Москве в ночь на пятницу

Зима никак не хочет уходить. В Москве сегодня день солнечный, без осадков. Но на пятницу синоптики прогнозируют ухудшении погоды. По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, снегопад начнется уже в ночь на пятницу.

Температура воздуха составит минус 2 — минус 4 градуса. Днем снегопад в Москве продолжится, местами он будет сильный. В связи с этим возможны снежные заносы на дорогах. За сутки в городе может выпасть до 7 сантиметров осадков.

В Москве порывы восточного и северо-восточного ветра могут достигать 12-17 м/секунду. Температура днем будет около нуля. Синоптики, впоминая гигантские пробки накануне, рекомендуют автолюбителям пересесть на метро.