В столичном регионе в четверг весна проигрывает зиме

Столичный регион в четверг ожидает переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем воздух в Москве прогреется до 1-3 градусов, в Подмосковье от минус одного до четырех выше нуля, ветер северный 5-10 метров в секунду.

В пятницу ночью в московском регионе будет облачно и пройдет снег. Температура воздуха составит минус 2-7 градусов, местами столбики термометров опустятся до минус 11 градусов. Также днем местами пройдет сильный снег и мокрый снег, сообщает ИТАР-ТАСС.

На дорогах ожидается гололедица. В Москве и Подмосковье — от минус двух до плюс трех градусов, ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.