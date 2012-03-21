В столичном регионе озорует буранами март

В московский регион после недолгого весеннего потепления вернулась зима. Второй день в столице продолжается настоящий снежный буран. Этой ночью сила ветра доходила до 15 метров в секунду. Улицы завалило мокрым снегом.

Из-за этого все крупные магистрали встали в пробках.На ближайшие дни прогноз синоптиков неутешителен: ночью до 11 градусов мороза, днем около нуля и снег. Иногда с дождем.

"Марток — надевай сто порток". "Ничего экстремального в этом явлении нет, — говорит Вильфанд. — Просто прихоти весны. А март в смысле погоды — известный озорник", — такую народную мудрость вспомнил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя нынешний снегопад в Москве, передают Вести.

По словам метеоролога, такой же переменчивой обстановка за окном останется как минимум до конца месяца. По ночам будет подмораживать даже до минус 8 градусов, днём ожидаются "слегка положительные" температуры. Но "суперэкстремумов" не будет, пообещал Вильфанд.

"АН" писали, что накануне вечером в столице наблюдались многокилометровые пробки. Из-за снегопада на дорогах образовалась снежная каша и гололед.