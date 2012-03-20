В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным метеобюро Москвы и Московской области, 20 марта, во вторник, до 22:00 мск в столичном регионе возможен сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Сильный снегопад днем уже начался в некоторых районах Москвы. Столичный регион находится под влиянием тыловой части циклона.

Специалист центра погоды "Фобос" Леонид Старков сообщил, что суммарно за день может выпасть около пяти-семи миллиметров осадков. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром со скоростью 5-10 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице 0 - плюс 1 градус.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и в среду. За два дня суммарный прирост снега составит около 15 сантиметров – во вторник выпадет около 10 см снега, в среду – около 5.

Сильный снегопад вызвал проблемы на дорогах, которые к вечеру только обострятся. Московские коммунальщики со второй половины дня будут чистить улицы от снега.