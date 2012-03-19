В столичном регионе сегодня будет +6...+8 и дождь

В Москве и Подмосковье в понедельник, 19 марта, ожидается переменная облачность. Местами в регионе пройдет небольшой дождь со снегом, отмечает Гидрометцентр. Утром температура воздуха составит около ноля градусов.

Днем в Москве ожидается до плюс 6 – 8 градусов, по области - от 3 до 8 градусов тепла. Синоптики обещают юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, временами пройдут осадки, передает ИТАР-ТАСС. Температура воздуха в городе составит -2...+3 градуса, днем во вторник столбики термометров покажут 1 – 6 выше ноля.