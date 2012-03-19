В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение.

В Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение. Такое решение было принято в связи с обильными снегопадами. Штормовое предупреждение объявлено из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Организациям, ведущим работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам рекомендуют принять повышенные меры безопасности. МЧС России советует воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. 19 марта в Петропавловске-Камчатском были отменены занятия для младших классов всех школ города. Причина - метель и сильный ветер.