Циклон с Норвежского моря принесет в Москву в ближайшие дни похолодание

Потепление в Москву пришло ненадолго. Синоптики предупредили, что циклон с Норвежского моря во вторник, 20 марта, принесет в столичный регион похолодание, выпадет мокрый снег.

По предварительному прогнозу, составленному спуиалистами по погоде "Метеоновостей", температура воздуха днем составит не выше плюс 3 градусов.

Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В воскресенье, 18 марта, в Москве ожидается потепление до плюс 5 градусов, в понедельник - до плюс 8 градусов.На следующей недели в среду и четверг с отходом циклона похолодает. Ночью подморозит до минус 5 - минус 8. Днем воздух охладится до ноля. На дорогах будет очень скользко.