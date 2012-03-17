В Москве в субботу потеплеет до +2...+4 градусов

В Москве днем в субботу, 17 марта, ожидается теплая погода. Температура воздуха в городе составит плюс 2-4 градуса. В городе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, отмечает Гидрометцентр России.

По данным метеорологической службы, в субботу в Москве будет солнечно. При этом в городе возникнут условия для образования гололедицы, наледи и сосулек. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с. В ночь на 18 марта температура будет держаться на отметке от 0 до плюс 2 градусов, передает РБК. В воскресенье, 18 марта, столбики термометров покажут до 4-6 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки.