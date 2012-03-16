У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Курильских островов. Подземные толчки были зафиксированы здесь на глубине 28 километров. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологической службы, эпицентр землетрясения находился в 156 км к югу от города Северо-Курильска. Сведений о жертвах и разрушениях, а также о последствиях землетрясения нет, передает РБК. Угроза цунами в прибрежных районах не объявлялась.