В Москве потепление ожидается на выходные

Синоптики пообещали, что наконец в Москве температура воздуха поднимется до плюс пяти градусов. Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайшие выходные — в субботу и воскресенье воздух в московском регионе прогреется до плюс 2 — плюс 4 градусов, по области будет до плюс 5 градусов.

Сегодня температура воздуха в столице составит от минус 4 до минус 2 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Сохраняются условия для гололедицы, наледи и сосулек.

В ночь на субботу мороз будет еще крепкий. Столбики термометров в столице опустятся до минус 10 — минус 8 градусов, по области будет минус 10 — минус 5 градусов, а на востоке подморозит до минус 14 градусов.

Ночью местами еще пройдет небольшой снег, а в выходные дни при плюсовой температуре возможен мокрый снег или дождь.

Утром в пятницу термометры за окном показывают минус 12 градусов.