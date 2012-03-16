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В Москве потепление ожидается на выходные

16 марта 2012, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве потепление ожидается на выходные

Синоптики пообещали, что наконец в Москве температура воздуха поднимется до плюс пяти градусов. Согласно прогнозу  Росгидромета, в ближайшие выходные — в субботу и воскресенье воздух в московском регионе  прогреется до плюс 2 — плюс 4 градусов, по области будет  до плюс 5 градусов.

Сегодня температура воздуха в столице составит от минус 4 до минус 2 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.  Сохраняются условия для гололедицы, наледи и сосулек.

В ночь на субботу мороз будет еще крепкий.  Столбики термометров в столице опустятся до минус 10 — минус 8 градусов, по области будет минус 10 — минус 5 градусов, а на востоке подморозит до минус 14 градусов.  

Ночью  местами еще пройдет небольшой снег,  а  в выходные дни при плюсовой температуре возможен мокрый снег или дождь. 

Утром в пятницу термометры за окном показывают минус 12 градусов. 

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