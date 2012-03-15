В Москве на выходных потеплеет до +6 градусов

В Москве и Подмосковье в предстоящие выходные ожидается теплая погода с температурой воздуха до плюс 6 градусов и небольшими осадками в виде дождя и снега. По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха поднимется на 5-7 градусов.

В субботу, 17 марта в регионе ожидается прохождение теплого атмосферного фронта. Будет влажно и ветрено, ночью в городе еще ожидаются морозы - воздух остынет до минус 8 - минус 10 градусов. Днем потеплеет до плюс 2 - плюс 4 градусов, передает РИА Новости. Будет облачно с небольшими прояснениями, также возможен небольшой снег. В воскресенье столица будет находиться в теплом секторе проходящего по северу циклона. Температура воздуха составит 4-6 градусов тепла.