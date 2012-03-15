В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе 16 и 17 марта ожидаются снег, метель. Порывы ветра, по данным МЧС России, будут достигать до 18 метров в секунду.

Ведомство Сергея Шойгу рекомендует главам муниципальных образований организовать проведение "превентивных мероприятий по предупреждению аварий и происшествий". Спасатели обратились к населению с просьбой одеваться адекватно погодным условиям. "Предупреждение водителям: не использовать источники открытого огня для отогрева двигателей автомобилей и ограничить поездки за город и на большие расстояния", - говорится в сообщении МЧС.