Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Москве

Московские синоптики прогнозируют на среду ухудшение погоды в столице. По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, днем в Москве начнется похолодание. Температура воздуха составит минус три - минус один градус.

Идет снег, местами - метель, порывы северного ветра могут достигают 12-15 метров в секунду. Специалисты по погоде предупреждают, что в ночь на четверг в столичном регионе похолодает местами до минус 10 градусов.

В столице создадутся благоприятные условия для гололедицы и наледи. Надо отметить, что на дорогах уже скользко. На тротуарах лед не виден, он запорошен снегом, что опасно для людей.

Согласно прогнозу синоптиков, атмосферное давление в Москве и Подмосковье ниже нормы. Его значение будет колебаться в ближайшие сутки от 730 до 740 мм ртутного столба.