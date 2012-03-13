Во вторник в Москве будет пасмурно и сыро, пройдет снег

Погода во вторник в Москве не порадует москвичей: в течение дня будет пасмурно и сыро, местами пройдет снег, усилится ветер с порывами до 17 метров в секунду и поднимется метель.





Температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

В ночь на среду будет облачно и снежно. Днем в среду при небольшом снегопаде столбики термометров в столице покажут минус 3 – минус 1 градус, по области будет минус 5 — 0.