Вновь бушует магнитная буря на Земле после короткого затишья

Заряженные частицы солнечного вещества продолжат бомбардировать Землю в течение пятницы. Их скорость составляет около 1,3 тыс. километров в секунду. Магнитная буря, начавшаяся в четверг вечером, после небольшого спада вновь набрала силу.

"АН" писали, что эксперты считают, что нынешняя магнитная буря, начавшаяся после двух мощных вспышек на Солнце, стала самой сильной за последние пять лет. Она продлится до утра 9 марта.

Солнечный шторм сегодня может вывести из строя технику и метеочувствительных людей. Тем не менее, сегодня солнечная активность даже на пике будет ниже, чем накануне, 8 марта.



Наибольшему риску от такой солнечной активности, подвергается не человек, а техника. Самая сильная магнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Тогда она вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.