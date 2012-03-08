Сильнейшая магнитная буря сегодня может вывести из строя технику и людей

Главный удар мощнейшая за последние пять лет магнитная буря нанесет нынешней ночью. Но и всю пятницу магнитная обстановка останется неблагополучной. Метеочувствительным людям настоятельно рекомендуют оставаться дома.

Магнитная буря продлится до утра 9 марта. Поверхность Земли бомбардирует поток заряженных частиц, несущихся из центра Солнечной системы со скоростью 2000 километров в секунду - 6,5 миллиона километров в час.

Солнечный шторм — явление не редкое, но такой космической погоды, что установилась вокруг светила на этой недели ученые не фиксировали уже пять лет. Сразу две мощнейших вспышки на поверхности Солнца выбросили в космос сотни миллионов тонн радиоактивных частиц. Часть из них долетела до Земли еще в среду, но основной удар пришелся на 8 марта.

"Одновременно с этой вспышкой произошли выбросы коронального вещества. Это вспышка была раздвоенной, с разницей в час", - сообщил заведующий Лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Анатолий Белов.

Атмосфера Земли и ее электромагнитное поле принимают на себя основной удар космической радиации. Самый сильный эффект от солнечной бомбардировки фиксируются на обоих полюсах.

"Этот ударный фронт от Солнца пришел к нам и начинает бороться с нашей магнитосферой, которая пытается не пропустить его. Эти большие колебания и есть магнитная буря", — рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш, передают Вести.

Наибольшему риску от такой солнечной активности, подвергается не человек, а техника.

Под удар попадет и Международная космическая станция и работающие на орбите спутники. Электронные приборы, в первую очередь, навигационные и радиосвязь, из-за сильных электронных импульсов могут ошибаться или вовсе выходить из строя. В этой связи на время магнитной бури авиакомпаниям рекомендуют менять маршруты, чтобы избежать полетов вблизи полюсов.

Самая сильная магнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Тогда она вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.