В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки были зафиксированы в четверг вечером. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Энергетический класс землетрясения составил 11,7.



В Туве за последние месяцы произошли два сильных землетрясения. Первое сильное землетрясение магнитудой 6,7 с интенсивностью в эпицентре 8-9 было зафиксировано 27 декабря 2011 года в Каа-Хемском районе, передает РИА Новости.