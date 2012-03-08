На Земле опять началась магнитная буря

На Земле началась вторая за сутки магнитная буря. Причиной геомагнитных возмущений стал долетевший до нашей планеты выброс солнечной плазмы, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Индекс геомагнитных возмущений Kp достиг уровня 5 единиц. Это минимальный уровень, после которого возмущения считаются бурей. Магнитные бури возникают из-за воздействия корональных выбросов. Это облака из миллиардов тонн ионизованного газа, которые выбрасывает Солнце, передает РИА Новости. Они ударяют в магнитосферу Земли, вызывая магнитные бури и полярные сияния.