Настоящая весна начнется только после 25 марта

Начало весны в Москве будет холодным. Согласно прогнозу синоптиков, настоящая весна придет только после 25 марта. А снег в России растает только в конце апреля. Сегодня 8 марта в столичном регионе сохраняется морозная погода.

Днем температура воздуха не поднимется выше минус семи градусов. А предстоящей ночью похолодает до минус 13. Радует, что день ясный и солнечный. Синоптики говорят, что осадков не ожидается. "АН" сообщали, что на Землю обрушится магнитная буря. Особенно внимательными должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей с вегето-сосудистой дистонией, перенесших инсульт, или инфаркт, возможны изменения артериального давления и головные боли. Лицам, оказавшимся в группе риска, рекомендуется не пренебрегать советами медиков.