Подарок небес россиянкам на 8 марта: мороз и солнце (ВИДЕО)

В предстоящие праздничные дни в большинстве регионов страны погода будет солнечной и погожей. Правда, 8 марта будет весьма прохладно, минус 5-10. Но потом постепенно температура начнет повышаться, к субботе ожидается до минус 2-7.

На северо-западе страны погода будет неоднородной. Первый праздничный день будет безоблачным с дневной температурой минус 2-7 градусов. Но начиная с пятницы, начнет сказываться влияние циклона, рассказал "Утру России" ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

Небо покроется тучами, и пойдут осадки. Однако эти тучи принесут потепление, уточнил синоптик.

"К субботе мы ожидаем оттепели до минус 2 – плюс 3 градусов, а на территории Калининградской области столбики термометров поднимутся до плюс 6", — сообщил эксперт.

Погода на юге Европейской территории России после периода ненастья начинает налаживаться. Высокая вероятность осадков сохранится лишь в горах Кавказа, преимущественно на юго-востоке региона. Но температурный режим не душный, заметил Вадим Заводченков, в дневные часы минус 3 – плюс 2 градуса, на Черноморском побережье 2-7 выше ноля.

Не повезет с погодой жителям Поволжья: время от времени будет идти небольшой снег, а температурный режим останется зимним. В дневные часы от минус 5 до 10 градусов.

На Урале также из-за циклона небо будет покрыто тучами, ожидается небольшой снег. В праздничный день ноль – минус 5, затем постепенное понижение температуры до минус 2-7 градусов.

На юге Сибири 8 марта будет солнечно и без осадков. Но и здесь, начиная с пятницы, юго-запад региона накроют снеговые тучи, тем не менее, температурный режим сохранится стабильным: от нуля до минус 5 градусов.

На севере Дальнего Востока в пятницу достаточно комфортно, но холодно, минус 20-25. На юге в это время будет смещаться циклон, небо будет укрыто облаками, пройдут осадки, но тепло.

В Приамурье минус 2-7, на юге Приморья оттепели до плюс 3 градусов. Затем погода изменится с точностью до наоборот, отметил Вадим Заводченков. В Якутию прорвется ненастный циклон, несущий потепление до минус 15-20, а вот на юге региона погода наладится, но станет холоднее. В Приамурье минус 5-10, в Приморье от нуля до минус 5 градусов.