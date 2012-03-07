В московском регионе ожидается до 10 градусов мороза, снегопад и гололедица

В столичном регионе в среду будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. В Москве в течение дня — 7-9 градусов мороза, в Подмосковье — 5-10 ниже ноля, ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, сообщил Росгидромет.

В ночь на четверг, 8 марта, в московском регионе существенно похолодает, передает ИТАР-ТАСС: в столице — до минус 15 градусов, по области местами столбики термометров опустятся до минус 21 градуса.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. В Москве и городах Подмосковья — 7-12 градусов мороза, ветер северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.