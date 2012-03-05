В Туве зафиксированы несколько новых землетрясений

В Туве минувшей ночью были зарегистрированы несколько заметных афтершоковых сейсмических событий. Как отмечает Геофизическая служба Сибирского отделения РАН, наиболее мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в 7:33.

Энергетический класс землетрясения, произошедшего в 96 км на востоко-северо-восток от Кызыла в месте с координатами 52.01 с.ш. и 95.76 в.д., составил 11,7. Землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксированы также в 5:33 по местному времени, передает Интерфакс. Также был зафиксирован толчок магнитудой 4,1 - в 23:59 по местному времени в воскресенье.