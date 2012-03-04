В Москве похолодает и пройдет снег

В Росгидромете сообщили, что в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается похолодание: температура воздуха в столице составит минус 3, минус 5 градусов, а по области - от 2 до 7 градусов мороза. Будет преобладать облачная погода, пройдет снег, на дорогах - скользко.



Усилится ветер, он будет северным до 5-10 м/секунду, днем возможна метель.



По данным синоптиков, предстоящей ночью в Москве температура воздуха опустится до 7 градусов мороза, а в Подмосковье - до минус 11 градусов, снова будет снежно и ветрено.



В понедельник днем погода существенно не изменится, в городе она составит минус 5 градусов мороза, а в области - до минус 7, ветер пронизывающий, северный, 5-10 м/секунду.