В столичном регионе - облачно с прояснениями, южный ветер, гололедица

В Москве в пятницу будет ноль–минус 2 градусов, гололедица, наледи, сосульки. В столичном регионе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидромета, в зоне теплого малоактивного атмосферного фронта пройдет слабый снег.

Утрром пятницы в Москве и области будет до минус 7-10 градусов, днем воздух в Подмосковье прогреется до минус 4–плюс 1 градуса.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами покружат снежинки, на дорогах скользко, передает ИТАР-ТАСС. Минимальная температура воздуха в Москве 7–9 градусов мороза, по области - минус 5-10 градусов, местами до минус 15 градусов. Ветер южный 4-9 м/с.

Днем в субботу в Москве будет 2-4 градусов ниже ноля, по области - минус 1–минус 6 градусов.