Погода в первый день весны будет совсем не весенней

В первый день весны погода в Москве и регионе будет совсем не весенней - тепла пока не ожидается. Гидрометцентр России сообщает, что 1 марта погода будет облачной с прояснениями, а местами может пройти слабый снег.



В Москве температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов мороза, а по области - от 2 до 7 мороза. Ветер переменный со скоростью 2-7 метров в секунду, сохранятся условия для гололедицы, наледи и образования сосулек.



Ночью воздух в столице понизится до минус 10-12 градусов, а в Подмосковье она составит до 9-14 градусов мороза, местами столбик термометра опустится до 17 градусов мороза.



Днем в пятницу температура воздуха также будет с отрицательными показателями и составит 2-4 градуса ниже нуля, по области будет от минус 1 до минус 6 градусов мороза.