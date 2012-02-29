Синоптики предупредили - на дорогах в столичном регионе будет скользко

В Москве сегодня днем установится легкий мороз. В последний день зимы 29 февраля, напомним, 2012 год високосный, столбики термометров в Москве покажут от минус 3 до минус 5 градусов.

По данным Гидрометцентра РФ в среду днем по Московской области - 2 — 7 градусов мороза. Специалисты по погоде прогнозируют, что в будет облачно, с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Ветер переменный, будет дуть со скоростью 2 — 7 метров в секунду. В столичном регионе сохранятся условия для гололедицы, наледи и сосулек, передает ИТАР-ТАСС.

В ночь на четверг, 1 марта, в Москве похолодает. Мороз окрепнет. Воздух остынет до минус 8 — 10 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 мороза. В первый день весны в Москве подморозит до минус 3 — минус 5 градусов. В Подмосковье сохранится легкий мороз — минус 2 - 7 градусов. На дорогах - скользко.