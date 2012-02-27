В столичном регионе сегодня снова пойдет снег

В Гидрометцентре России сообщили, что в Москве снова пойдет снег, будет облачно, температура воздуха составит от 2 до 4 градусов мороза, атмосферное давление пониженное, на дорогах сохранятся условия для гололедицы.



Синоптики рассказали, что в понедельник "будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой снег. Ветер северный, 3-8 метров в секунду", на дорогах - гололедица. Атмосферное давление пониженное и составит 736 мм ртутного столба. Похожий характер погоды ожидается и во вторник.



В Москве самым холодным 27 февраля было в 1896 году, в этот день температура воздуха опустилась до минус 25,8 градуса. А самым теплым этот день в столице выдался в 1989 году, столбики термометров в этот день поднялись до плюс 8,3 градуса.