Синоптики обещают тёплую атмосферу в московском регионе

В московском регионе, согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, в последнее воскресенье зимы столбики термометров в московском регионе покажут около нуля градусов. В дневное время вероятны небольшие осадки.

Днем будет дуть восточный ветер со скоростью 2 — 7 метров в секунду, передает ИТАР-ТАСС. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 5-7 градусов, днем же в первый рабочий день температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса.

"АН" напоминает, что православные россияне сегодня празднуют Прощеное воскресенье и провожают Масленицу.

Народный календарь сегодня предлагает вновь попытаться предсказать, какой будет погода в ближайшие дни: если снег прилипает к деревьям — будет тепло.

Самым холодным 26 февраля выдалось в 1929 году, когда морозы в московском регионе окрепли до минус 34,3 градуса.

Самым же теплым сегодняшний день стал в 1990 году — тогда воздух прогрелся до 6 градусов тепла.