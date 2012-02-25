В Москве ожидается -1...+1 и снег с дождем

В Москве в понедельник ожидается потепление. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В городе будет облачно, временами пройдут небольшие осадки, передает Гидрометцентр России.



Ожидается снег, дождь и южный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление - 728 мм ртутного столба. Предстоящей ночью температура в городе составит минус 2-4 градуса. В воскресенье в столице будет облачно, пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.