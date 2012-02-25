Режим чрезвычайной ситуации объявлен на черноморском побережье

С вечера субботы по среду в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и мокрый снег. По сведениям краевого Гидрометцентра, чрезвычайная ситуация может продлиться до 29 февраля, сообщает ГУ МЧС по региону.

В связи с разгулом стихии вероятно затопление пониженных участков местности. Дожди могут привести к активизации экзогенных процессов и схода оползней на горных участках автотрассы Джубга- Туапсе- Лазаревская — Сочи.

Особенно опасные происшествия могут возникнуть на территории городов Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи, Туапсе, а также Абинского, Апшеронского, Крымского, Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Славянского, Темрюкского, Белореченского, Приморско-Ахтарского, Северского, Усть-Лабинского районов.

В горных районах города-курорта Сочи, а также на автодороге Адлер - Красная Поляна - Пслух лавиноопасно.

При сходах лавин возможны падения деревьев, подмыв опор мостов, ЛЭП, разрушения и размыв берегов рек, повреждения строений, дорог, линий связи и электропередачи.

МЧС также не исключает возможную гибель и травматизм людей, находящихся при такой погоде в горах и в районах устьев рек, а также выход из строя объектов жизнеобеспечения.