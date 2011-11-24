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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

Сегодня в Москве ожидается снег, гололед и мороз

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Росгидромете в четверг сообщили, что в столичном регионе сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица, будет морозно.

Сотрудник Росгидромета сообщил, что "в Москве ожидается до минус 1-3 градусов, по области - до 6 градусов ниже нуля, ветер юго-западный 3-8 м/с".

По данным синоптиков, в пятницу ночью в московский регион придёт тёплый циклон и уже к утру заметно потеплеет, а днём в Москве будет плюсовая температура - до 2 градусов выше нуля, а в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие осадки, на дорогах - гололедица.

СБ

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