Снежный циклон остановил работу портов Приморья

//Метеоновости

23 ноября 2011, 10:29 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото с сайта riw.ru

Мощный снежный циклон охватил Приморье и Сахалин, на севере Японского моря поднялся сильный шторм, до понедельника закрывается паромная переправа Ванино - Холмск через Татарский пролив.

Скорость ветра 15-20 метров в секунду, высота волн 2,5- 3,5 метра, сообщил Государственный морской спасательно-координационный центр.

В Находке - самом крупном приморском порту - причалы оказались во власти метели. Крупные суда, в том числе нефтяные танкеры, пережидают стихию на рейде.

Наиболее сильный удар циклон нанесёт по Приморью предстоящей ночью: скорость ветра усилится до 20-35 м/с, сообщает ИТАР-ТАСС. Циклон будет бушевать более суток, а затем уйдёт на Сахалин. В среду и четверг в Приморье ожидаются сильный снег, метели, снижение видимости до 500 метров.