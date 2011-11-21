В Петербурге и Ленобласти потеплеет до плюс пяти градусов

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21 ноября 2011, 14:58 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге неустойчивая погода сохранится на этой неделе. По данным синоптиков, первая половина недели в Ленинградской области будет морозной, а во второй половине ожидается усиление западного ветра и повышение температуры воздуха до 0-5 градусов тепла.

В Гидрометцентре Санкт-Петербурга сообщили, что большую часть недели ожидаются осадки в виде мокрого снега. В западных районах вблизи Финского залива возможны дожди. Ветер будет слабым, его направление будет меняться - от юго-западного до восточного. Во второй половине недели потеплеет, но ветер усилится до 10-15 м/с.