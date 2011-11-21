В начале недели - морозы до минус 10 и снегопады, в конце - до плюс 2

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21 ноября 2011, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник центра погоды "Фобос" сообщил, что в Москву идут морозы до минус 10 градусов и снегопады, но ближе к выходным их вновь сменит потепление, а температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов.



Синоптик рассказал, что "на этой неделе Москва переживет не одну смену атмосферных процессов. В начале недели, а именно - во вторник, завершится серия ныряющих антициклонов, в связи с чем пройдет небольшой снег. Есть большая вероятность, что в этот раз на столичных дорогах и газонах сформируется снежный покров, так как выпадение осадков будет происходить на фоне отрицательной температуры".



По его словам, во вторник дневная температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля, ветер сменит направление с юго-западного на северное и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.



Сотрудник центра "Фобос" отметил, что "в среду прогнозируется ультраполярное вторжение - распространение арктического антициклона. Этот атмосферный процесс будет сопровождаться сильным похолоданием. В среду Москва окажется в центре антициклона, ожидается умеренно морозная погода. В ночные часы похолодает до минус 8, минус 6 градусов, днем воздух несколько прогреется до минус 5, минус 3 градусов".



Кроме того, в среду прогнозируется резкий скачок атмосферного давления, которое вырастет до 761 миллиметра ртутного столба.



А вот самая холодная погода будет в четверг, подчеркнул синоптик, "кульминация похолодания наступит в ночь на четверг, когда температура понизится до минус 10, минус 8 градусов. А днем потеплеет до минус 4 градусов".



В пятницу ожидается облачная и снежная погода, ветер усилится до 6-11 метров в секунду, он будет юго-западного направления. Ночью температура составит минус 6 градусов, а днем она немного поднимется и составит уже 0, минус 2 градуса. Атмосферное давление понизится до 754 миллиметров ртутного столба, однако все равно будет выше нормы.



В субботу и воскресенье ожидается теплая и влажная погода, "Москва окажется в теплом секторе циклона. В субботу пройдет мокрый снег, днем воздух прогреется до плюс 2 градусов. Будет дуть сильный порывистый ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду".



Синоптик заключил, что в воскресенье характер погоды значительно не изменится, температура воздуха опустится на один градус, и днем составит от минус 1 до плюс 1 градуса.