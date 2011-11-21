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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На Сахалин обрушился сильнейший циклон: повреждены линии электропередачи

21 ноября 2011, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Вести.ру
Фото Вести.ру

На Сахалин обрушился сильнейший циклон: минимум на сутки в регионе будет бушевать порывистый ветер, сопровождаемый сильным снегопадом.
В некоторых районах Сахалина повреждены линии электропередачи, без света остались жители 15 населенных пунктов.
В настоящее время закрыта паромная переправа Ванино – Холмск, осложнено автомобильное сообщение. Синоптики обещают, что улучшение погоды возможно не ранее вторника.

ЕП

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