На Сахалин обрушился сильнейший циклон: повреждены линии электропередачи

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21 ноября 2011, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Вести.ру

На Сахалин обрушился сильнейший циклон: минимум на сутки в регионе будет бушевать порывистый ветер, сопровождаемый сильным снегопадом.

В некоторых районах Сахалина повреждены линии электропередачи, без света остались жители 15 населенных пунктов.

В настоящее время закрыта паромная переправа Ванино – Холмск, осложнено автомобильное сообщение. Синоптики обещают, что улучшение погоды возможно не ранее вторника.