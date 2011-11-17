Осторожно, гололед! Выпавший снег в Москве растает

//Метеоновости

17 ноября 2011, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что выпавший в столице минувшей ночью снег, как ожидается, растает, сохранятся условия для гололедицы, что может привести к увеличению ДТП.



По данным Гидрометеобюро, ночью в городе выпало "около 2 мм снега в эквиваленте воды". В Москве днем температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла - столичный регион находится в теплом секторе циклона. А в Подмосковье ожидается от 0 до плюс 5 градусов.



Метеорологи предупреждают, что при переменной облачности еще возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, возможна наледь на дорогах, скорость западного ветра составит 2-7 метров в секунду, при порывах - до 12-15 метров в секунду.



В течение дня атмосферное давление будет понижаться до 741 мм ртутного столба, что ниже нормы.



И только в пятницу в Москве будут наблюдаться слабоотрицательные температуры, отмечают синоптики.