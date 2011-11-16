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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

В Москве потеплеет до +4, и пройдут дожди

16 ноября 2011, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в четверг ожидается дождь со снегом. В городе потеплеет, прогнозируют синоптики. По данным портала "Метеоновости", очередная волна тепла идет в столичный регион из северной Атлантики.

Предстоящей ночью в Москве будет облачно, начнутся осадки в виде снега и дождя. Местами может образоваться гололед, передает РИА Новости. При этом атмосферное давление начнет падать. В четверг усилится западный ветер, ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха составит +2...+4 градуса.

ЕЛ

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