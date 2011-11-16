В Москве потеплеет до +4, и пройдут дожди

//Метеоновости

16 ноября 2011, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в четверг ожидается дождь со снегом. В городе потеплеет, прогнозируют синоптики. По данным портала "Метеоновости", очередная волна тепла идет в столичный регион из северной Атлантики.



Предстоящей ночью в Москве будет облачно, начнутся осадки в виде снега и дождя. Местами может образоваться гололед, передает РИА Новости. При этом атмосферное давление начнет падать. В четверг усилится западный ветер, ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха составит +2...+4 градуса.