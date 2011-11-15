Атлантический циклон принесет в Москву 10-градусные морозы

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15 ноября 2011, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве во вторник вечером похолодает до минус десяти градусов. Морозы в столичный регион принесет атлантический циклон. По данным метеобюро Москвы, в столице и Подмосковье ожидается первая метель.

"АН" сообщали, что погода станет по-настоящему зимней в ночь на среду. Температура в Москве резко понизится и составит от минус 8 до минус 10 градусов, а по области - до 12 градусов мороза.

В городе выпадет до 5 сантиметров снега. В связи с этим на дорогах ожидается неблагоприятная ситуация. ГИБДД выпустила особое предупреждение для автомобилистов. Столичная ГАИ призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за снегопада: всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим для предотвращения ДТП.