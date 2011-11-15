ЧС на Камчатке: из-за снежного бурана отменены занятия в школах и вузах (ВИДЕО)

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15 ноября 2011, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

На Каматку обрушился мощный снежный циклон обрушился на Камчатку, отменены занятия первой смены школ, сообщил во вторник представитель камчатского Гидрометцентра.

Атмосферный вихрь, подошедший от берегов Сахалина, принес на полуостров сильные снегопады и шквалистый ветер.

Непогода обрушилась на Усть-Большерецкий, Елизовский, Мильковский районы и Петропавловск-Камчатский. Сила ветра на побережьях достигает 17-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, влияние стихии на полуостров будет ощущаться еще около двух суток, передаёт РИА Новости. Службам жизнеобеспечения и флоту переданы предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.