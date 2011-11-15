ЧС на Камчатке: из-за снежного бурана отменены занятия в школах и вузах (ВИДЕО)
15 ноября 2011, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
На Каматку обрушился мощный снежный циклон обрушился на Камчатку, отменены занятия первой смены школ, сообщил во вторник представитель камчатского Гидрометцентра.
Атмосферный вихрь, подошедший от берегов Сахалина, принес на полуостров сильные снегопады и шквалистый ветер.
Непогода обрушилась на Усть-Большерецкий, Елизовский, Мильковский районы и Петропавловск-Камчатский. Сила ветра на побережьях достигает 17-20 метров в секунду.
По данным синоптиков, влияние стихии на полуостров будет ощущаться еще около двух суток, передаёт РИА Новости. Службам жизнеобеспечения и флоту переданы предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.