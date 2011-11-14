Предстоящей ночью в Москве резко похолодает

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14 ноября 2011, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в понедельник ожидается прохладная облачная погода с небольшими осадками. Предстоящей ночью температура воздуха опустится до отметки -7 градусов. Днем 15 ноября в городе будет -4 градуса, возможен снег.

По данным Метеобюро Москвы и Московской области, падение атмосферного давления вместе с незначительными возмущениями магнитного поля Земли может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей.



