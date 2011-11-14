Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

Предстоящей ночью в Москве резко похолодает

14 ноября 2011, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Предстоящей ночью в Москве резко похолодает

В Москве в понедельник ожидается прохладная облачная погода с небольшими осадками. Предстоящей ночью температура воздуха опустится до отметки -7 градусов. Днем 15 ноября в городе будет -4 градуса, возможен снег.
По данным Метеобюро Москвы и Московской области, падение атмосферного давления вместе с незначительными возмущениями магнитного поля Земли может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей.

ЕЛ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…