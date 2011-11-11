В Москву на следующей неделе придут снегопады, а морозы усилятся

В Росгидромете сообщают, что на следующей неделе в Москву и Подмосковье придут снегопады, морозы усилятся. Температура воздуха будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.



По данным синоптиков, на Москву идет циклон с Баренцева моря, под его влиянием 15 ноября пройдет снег, возможен мокрый снег, ветер до 15 метров в секунду, на севере округа температура понизится на 4-6 градусов.



В сообщении Росгидромета говорится: "Шестнадцатого ноября на большей части округа температура опустится ночью до минус 3-8 градусов, днем до минус 1-6 градусов, будет продолжать идти снег. Эта температура на 4-5 градусов ниже климатической нормы для середины ноября и соответствует календарному началу зимы. Ожидается, что за 14-16 ноября выпадет около 5-10 миллиметров осадков. При похолодании может установиться снежный покров высотой 5-10 сантиметров".



Синоптики предупреждают, что при понижении температуры и при снегопадах на дорогах будет образовываться гололедица, возможен снежный накат.



По данным метеорологов, в субботу и воскресенье характер погоды не изменится, "ожидаются местами небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. Температура в течение суток будет колебаться около 0 градусов. По ночам ожидается температура до минус 5 градусов".