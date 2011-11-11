Синоптики: В Москве ожидается похолодание и гололед

В Москве в ближайшие выходные ожидается гололед. В начале следующей недели в городе похолодает. По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу в столице будет от 02 до 0 градусов, а по области - до -3.



Днем 12 ноября температура воздуха составит +1-3 в столице, по области - на уровне -2 +3 градусов. На дорогах местами ожидаются гололед, передает Интерфакс. Ночью 13 ноября в Москве ожидается от нуля до +2, по области - до -5. Днем в воздух прогреется не более чем до +1...+3 градусов.