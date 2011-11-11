В Москве началась сильная метель

В разных районах Москвы утром в пятницу началась сильная метель. Движение транспорта в городе замедлилось из-за резкого снижения видимости. В столице ожидается +1, переменная облачность и слабый западный ветер.



В случае если в ближайшее время снеговой заряд в городе не прекратится, то неизбежно осложнится ситуация на дорогах. Первый снегопад в городе, прошедший 8 ноября, привел к образованию многокилометровых пробок. Тогда было практически полностью парализовано движение на Третьем транспортом кольце вечером.



